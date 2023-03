Leben mit Down Syndrom: Alles selbstverständlich

Es soll selbstverständlich sein, dass Menschen mit Down-Syndrom in den Kindergarten oder in die Schule um die Ecke gehe. Einen Arbeitsplatz finden, in die Pensionskasse einzahlen und ein eigenes Gehalt statt ein Taschengeld beziehen. „Jede und jeder von uns möchte am gemeinsamen Leben selbstverständlich teilhaben können, ohne sich immer mit Sonderlösungen begnügen zu müssen“, so die Initiatoren der Kampagne.