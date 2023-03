„Wenn wir in Jeddah auch wieder souverän gewinnen, schauen wir schon optimistischer in die Zukunft“, kann sich Dr. Helmut Marko ein mildes Lächeln über die (noch) schwächelnde Konkurrenz nicht verkneifen. Red Bull Racing also wie in Bahrain von einem „anderen Planeten“? „Wir haben ein sehr gutes Auto noch verbessert. Und wenn du einen schnellen Motor, ein tolles Chassis und den besten Fahrer hast, dann ergibt sich halt eine gewisse Überlegenheit“, sagt Dr. Marko und teilt ein wenig aus: „Bei Ferrari, die auf eine Runde mit uns mithalten können, ist der Reifenverschleiß zu hoch, bei Mercedes ist über den Winter der Speed verloren gegangen. Die Burschen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wir schon - das ist der Unterschied! Von daher sind wir vielleicht im Moment in einer eigenen Liga.“