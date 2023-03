Marko über Mintzlaff: „Kooperation auf gutem Wege“

Als Langstreckenläufer stand Oliver Mintzlaff bei zwei Halbmarathon-Weltmeisterschaften am Start (1998 in der Schweiz auf Rang 70; 1999 in Italien auf Platz 80), er absolvierte ein BWL-Studium, arbeitete für Puma und beriet Fußballer genauso, wie er für Schlagerstar Andrea Berg als Manager fungierte. 2014 trat er ins Red-Bull-Imperium ein. Nach dem Tod von RB-Gründer Didi Mateschitz ist Mintzlaff nun als Geschäftsführer für den Bereich „Corporate Projects und Investments“ zuständig, verantwortlich für alle Sportaktivitäten des Unternehmens - also auch für die Formel 1. „Ich habe jetzt schon mehrere Meetings mit Oliver Mintzlaff gehabt. Es besteht ein wirklich gutes Verhältnis“, sagt Motorsportchef Dr. Helmut Marko. „Natürlich kann man nicht drei Monate mit 30 Jahren vergleichen, es ist ein anderes Verhältnis als zu Mateschitz, aber es ist eine Kooperation auf gutem Wege. Es gibt von beiden Seiten ein klares Bekenntnis zur Formel 1.“