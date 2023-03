Krach nach Medwedew-Sieg wegen Ukraine-Krieg

Medwedew ist weiter ausgezeichnet in Form. Der Russe baute nach seinem Erfolg über Olympiasieger Zverev am Mittwoch in Indian Wells seine aktuelle Serie auf 18 Siege aus. Medwedew bezwang den Spanier Alejandro Davidovich Fokina beim Masters-1000-Turnier mit 6:3,7:5 und steht bereits im Halbfinale. Seit seinem Drittrunden-Aus bei den Australian Open hat Medwedew die Turniere in Rotterdam, Doha und zuletzt Dubai gewonnen.