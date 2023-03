Oberösterreich-SPÖ sitzt nun zwischen zwei Stühlen

Die Mitglieder sind auch gespalten

Die 23.500 SPÖ-Mitglieder in Oberösterreich werden in der Personalfrage ähnlich gespalten sein wie alle in der SPÖ. Insider rechnen damit, dass es in Oberösterreich ungefähr 60:40 für Doskozil ausgehen wird, in Prozenten gerechnet. Wahlempfehlung von der Landesspitze werde es jedenfalls keine geben, sagt SPÖ-Manager Koppler zur „Krone“. Für ein gemeinsames Foto von Lindner und Doskozil muss die „Krone“ übrigens tief im Archiv graben: Es gibt eines vom März 2016 von den Bemühungen Lindners um die Rettung der Tilly-Kaserne in Freistadt vor dem Zusperren. Doskozil war damals Verteidigungsminister, Lindner SPÖ-Bundesrat.