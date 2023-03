Erschossen, angezündet: „Overkill“ aus Eifersucht

Fast 15 Jahre lang war der Mord an der Italienerin Anna T. in Völkermarkt ein Cold Case. Auch mehrere TV-Sendungen über das brutale Verbrechen in Kärnten hatten keinen sicheren Hinweis auf einen Täter ergeben. Dann wurden die Spuren im Vorjahr plötzlich heiß: Denn in einem Gefängnis in Turin saß ein Insasse wegen Geldwäsche und Hehlerei, dessen DNA mit Spuren an Annas Leiche übereinstimmten! Der 48-jährige Brahim H. wurde von Italien ausgeliefert und muss nun nach umfangreichen Ermittlungen in Klagenfurt vor Gericht.