Betreiber für zehn Hektar großen Dinopark gesucht

Um 33 Millionen Schilling Traum erfüllt

Denn es handelt sich dabei um den allseits beliebten „Dinopark Agrarium“ nahe dem altehrwürdigen Renaissanceschloss Almegg in Steinerkirchen. Und in weiterer Folge um Erich Preymann. Er, der sich selbst „Agrarium-Papa“ nannte, und der sein „Baby“, den Naturerlebnispark, vor fast 30 Jahren eröffnet hatte. Der ehemalige Profi-Volleyballer hatte 1993 einen Kredit über damals 33 Millionen Schilling aufgenommen, um sich seinen Traum vom eigenen „Botanischen Garten“ auf dem zehn Hektar großen Grund zu erfüllen. Nach und nach hatte er seine Themengärten um Attraktionen für Kinder erweitert, und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass viele Menschen aus der Umgebung den Park mit besonderen Erinnerungen aus ihrer Kindheit verbinden.