Wellenreiten für Genussskifahrer am Nassfeld

Ein Wasserpool wurde für den Waterslide Contest aus dem verschneiten Boden gegraben. Skifahrer und Snowboarder aus vielen Nationen stellen sich am Samstag der Herausforderung, den Wasserpool so weit, so lustig und so cool es geht, zu überwinden. Mit viel Anlauf und möglichst ohne unterzutauchen versuchen die Teilnehmer das Wasserbecken trocken zu überqueren. Falls dies nicht gelingen sollte, haben die meisten Teilnehmer sicherheitshalber Badehose oder Taucherbrille dabei. Auch der DJ legt auf, Kulinarik ist geboten, bei „Music meets Sun“ werden sich die Genussskifahrer wohlfühlen.