So plante Sara (15) ihre Flucht in die Islam-Welt

Wo ist Sara aus Innsbruck und wie geht es ihr in ihrem neuen Leben als Muslima? Am 16. August des Vorjahres verschwand die Jugendliche - nicht ohne Vorgeschichte: „Sie hat sich in den eineinhalb Jahren zuvor verändert, konvertierte zum Islam und ging nur mehr verhüllt auf die Straße“, blickt Christoph Kirchmair, Leiter des Kriminalreferats der Stadtpolizei, zurück.