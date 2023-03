Red Bull: Kein Verkauf, aber Verbesserung muss her

Marko nennt Ziel

Als Ziel gab Marko mindestens den siebenten Rang in der Konstrukteurswertung aus. Im besten Fall solle es Platz fünf werden. Neu als Stammpilot ist in dieser Saison Nyck de Vries aus den Niederlanden, daneben durfte der Japaner Yuki Tsunoda sein Cockpit behalten. Beim Auftakt in Bahrain waren die beiden als Elfter (Tsunoda) und 14. (de Vries) ohne Punkte abgereist. Am Wochenende steht in Dschidda mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien das zweite Saisonrennen an.