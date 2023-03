„Sicher eine meiner schwierigsten Karriere-Phasen“

Misolic glaubt an Thiem-Comebach an der Wetspitze

Mit Dominic Thiem war für einen weiteren rot-weiß-roten Tennisspieler trotz Satz- und 4:1-Führung sowie Chancen im Tiebreak des dritten Satzes (zu) früh Schluss beim Turnier in Kalifornien. „Das Match war eher auf seiner Seite, aber ein, zwei Punkte und es ist leider wieder auf der anderen Seite gewesen“, so Misolic, Zuschauer bei dessen Auftaktniederlage. Letztlich scheiterte Thiem bereits in Runde eins an Adrian Mannarino - ein weiterer Rückschlag am Weg zurück an die Weltspitze. „Ich bleibe bei meiner Meinung, dass er’s zu 100 Prozent schaffen wird, zurückzukommen. Er war schon einmal dort, weiß wie’s funktioniert, er hat die Schläge nicht verlernt“, glaubt er an eine Thiem-Rückkehr, aber weiß: „Es ist ein langer Weg, auf den er im Kopf bereit sein muss.“