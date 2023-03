Übergriffe auf Schülerinnen: Lehrer unter Verdacht

Eltern in Schreiben informiert

Die Schulleitung hat am Donnerstag in einem Schreiben die Eltern informiert. Es bestehe der dringende Verdacht, dass ein Lehrer wiederholt sexuell übergriffig geworden sei, heißt es darin. Man werde alles tun, um zur Aufklärung und Aufarbeitung beizutragen. Über die Art und die Häufigkeit der von den Schülerinnen geschilderten Übergriffe und die Verantwortung des Lehrers liegen noch keine Informationen vor.