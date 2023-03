Dortmund-Juwel Bellingham: Ein Topklub macht Ernst

Vor dem Rückspiel von Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) kam es zu einer Verabredung im Harbour Hotel in London. Das berichtet das französische Portal „Mercato Foot“. Zuvor soll Mark Bellingham - laut „Bild“-Informationen - bereits in Madrid gewesen sein. Es ging um einen möglichen Wechsel im Sommer.