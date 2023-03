Rust: Schriller Alarm ums stille Örtchen

Ab in den Restmüll

Die Entsorgung von Feuchttüchern und allerlei Hygieneartikeln im WC wird strikt untersagt! „Derartige Abfälle gehören in die Restmülltonne.“ Der „Erlass“ betrifft ebenso Markenware, die in der Aussendung der Stadt namentlich vermerkt ist. Laut Hersteller seien die Produkte hingegen zu 100 Prozent plastikfrei und biologisch abbaubar.