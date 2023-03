Der Stadt gehen Wohnungen mit vier Zimmern aus

Grundsätzlich gebe es nicht sehr viele große Wohnungen, aktuell wird wenig gebaut und seit Corona kommt noch eine weitere Thematik dazu, berichtet Steiner: „Es werden nur mehr extrem wenige größere Wohnungen zurückgegeben.“ Viele Salzburger bleiben demnach auch in größeren Wohnungen, auch wenn sie nur mehr alleine oder zu zweit wohnen. Was aktuell verschärfend dazu kommt: „Vielen Familien, die im Privatbereich sind, wird es jetzt zu teuer. Sie können sich die Preise am privaten Markt nicht mehr leisten“, sagt Steiner.