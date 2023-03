Wissenschaft kämpft gegen die Lichtverschmutzung

Schön ist sie ja, die Wiener Kulisse bei Nacht. Doch hinter den zig Millionen Lichtern steckt leider eine traurige Wahrheit, denn die Lichtverschmutzung in der Bundeshauptstadt nimmt bereits erschreckende Ausmaße an. So reicht die veritable Lichtkuppel der Metropole bereits bis zum Ötscher im niederösterreichischen Südwesten - und das auch schon seit vielen Jahren. Im langwierigen Kampf um eine dunklere Nacht in der Großstadt rüstet aber nun ein Team von Wissenschaftern auf und sorgt mit Dutzenden Messungen vom Helikopter aus für viel Wirbel in der Expertenszene.