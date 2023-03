Wie 13 Sekunden ein junges Leben (fast) ruinierten

„Er hat Probleme, aber ich habe nie rechte Tendenzen bei ihm bemerkt“, versicherte auch seine Pflegemama. Und schildert, dass der Angeklagte kein leichtes Leben hatte, bevor sie ihn in ihrer Familie aufgenommen hat: „Die Eltern haben sich heftig gestritten und sich nicht gut um ihn gekümmert. Das hat ihm als Kind so zugesetzt, dass er sich noch heute in der Früh übergibt wie eine schwangere Frau und viel krank ist.“ Die Geschworenen hatten mit dem jungen Burschen, der an sich arbeiten möchte und mitten in der Ausbildung steckt, wohl Mitleid und sprachen ihn mit 5:3 Stimmen frei.