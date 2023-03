„Geh Vollzeit arbeiten und lern nebenbei etwas!“

Unternehmertum ist in Österreich unterrepräsentiert. „Ideen gibt es viele, aber es hapert an der Umsetzung“, weiß Unternehmer und Investor Philipp Maderthaner. „Die Möglichmacher-Haltung gibt es eher im Ausland.“ Teilzeitarbeit sieht er als „Luxusproblem“ - wer Erfolg haben will, müsse hart arbeiten - und in sich selbst investieren. Dass Arbeitgeber kein Personal finden, wundert ihn nicht: „Wir reden zu oft über Essensmarkerl oder Gutscheine.“ Moderatorin Conny Winiwarter hat nachgefragt.