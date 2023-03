Klimawandel setzt den Wildbienen massiv zu

Die Vielfalt dieser für die Bestäubung der Pflanzen enorm wichtigen Insekten sei „stark gefährdet“, warnt der Wildbienen-Experte Heinz Wiesbauer in der Neuauflage seines Buchs „Wilde Bienen“. In den vergangenen Jahrzehnten sind 37 Wildbienen-Arten in Österreich ausgestorben. Würde man die Kriterien der Roten Liste heranziehen, wären rund die Hälfte aller Arten in irgendeiner Art gefährdet, betont der Landschaftsökologe.