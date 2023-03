Sohn von „El Chapo“ (32) bestreitet Identität

Bei der Anhörung am Dienstag (Ortszeit) im Zuge der Verhandlung in Mexiko wurde der 32-Jährige von einem Richter formell über den Auslieferungsantrag in Kenntnis gesetzt. „El Chapos“ Sohn werden in den Vereinigten Staaten mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche.