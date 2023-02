USA wollen auch El Chapos Sohn hinter Gitter sehen

El Chapo in Colorado in Haft

Ovidio Guzmans Vater, der Gründer des Sinaloa-Kartells, war zeitweise einer der meistgesuchten Verbrecher der Welt. 2019 wurde El Chapo von einem New Yorker Gericht unter anderem wegen Drogenhandels, Geldwäsche und Waffenvergehen zu lebenslanger Haft verurteilt. Mittlerweile sitzt der 65-Jährige in einem Gefängnis in den Bergen von Colorado, einer der am besten gesicherten Haftanstalten der USA.