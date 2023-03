Rekordprämie: 7300 Euro für jeden Mitarbeiter

Da hatte aber wer die Spendierhosen an! Der zur Trauner IFN-Gruppe gehörende Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer ließ die Belegschaft am Erfolg teilhaben und zahlte an jeden Mitarbeiter 7300 Euro aus. Was auffällt: Von der steuerfreien Teuerungsprämie machen viele Unternehmen Gebrauch - auch in Oberösterreich.