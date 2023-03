Sechs Tiere auf der Suche nach Lebensplätzen

Große Hoppler

Völlig vernachlässigt wurden die beiden zweijährigen Riesenkaninchen Sharon (am Bild, weibl.) und Ozzy (schwarz, männl.) zurückgelassen. Nun will das Kaninchen-Paar auch die schönen Seiten des Lebens kennenlernen. Aufgrund ihrer Größe werden die Langohren in ein entsprechendes Freigehege vergeben.

Tel.: 0 732/24 78 87