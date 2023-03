Frostig! Ukrainerin verweigert Russin Handschlag

Die gebürtige Kiewerin war bereits in der Vergangenheit mit ihrer Konsequenz aufgefallen, Kontakt mit sportlichen Gegnerinnen zu vermeiden, die ihrer Ansicht nach nicht klar genug gegen den Krieg auftreten. So hatte sie im vergangenen Herbst etwa Viktoria Azarenka bei den US-Open in New York ebenfalls den Handschlag verweigert. Weil das weißrussische Heimatland Azarenkas als Verbündeter von Russland gilt.