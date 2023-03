Bereits 54 Verkehrstote seit Jahresbeginn

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 28. Februar 2023 im Bezirk Bludenz, Vorarlberg, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet wurden. Ein 90-jähriger Pkw-Lenker kam aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Im Anschluss querte das Fahrzeug eine weitere Straße, wodurch es in die Luft katapultiert wurde und sich über einen steilen Abhang mehrere Male überschlug. Der Pkw kam an einer Mauer eines Wirtschaftsgebäudes in Seitenlage zum Stillstand. Die 80-jährige Beifahrerin und der Lenker wurden mit schwersten Verletzungen in ein Spital gebracht, wo sie verstarben.