Gemeinden als große Windrad-Hoffnungen

Ein gutes Beispiel seien die Fortschritte beim Projekt am Lehmberg in Thalgau. Da gibt es die Pläne für einen Park mit rund zehn schon Windrädern seit vielen Jahren. Erst jetzt wird das Projekt, auch mit Unterstützung der Ortschefs möglich. Am konkretesten ist ein Windpark derzeit am Windsfeld in Flachau. Auch dort steht die Gemeinde dahinter. An dem Standort kommt derzeit aber noch Widerstand von teilen des Alpenvereins.