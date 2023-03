Nach Vandalismus: Linz-Fans entschuldigen sich!

Am heutigen Freitag muss man es in Lafnitz besser machen. „Wir wollen natürlich punkten“, so Madlener, der wohl auf Voglmaier und Bitsche setzen kann. Yilmaz und Zubanovic (fehlende Rot-Weiß-Rot-Karte) werden noch fehlen. Auch Gerald Perzy wird die Reise in die Steiermark nicht antreten. Stattdessen wird der Neo-Sportchef den LASK besuchen, um sich mit Ralf Muhr, dem Technischen Direktor der Linzer, auszutauschen.