Bierproduzent und Gärtnerei tauschen Mitarbeiter

„Wir tauschen Blumen gegen Hopfen und Malz“ - so kündigt Birgit Kißlinger auf Facebook ihren Arbeitstag an, der heute, Freitag, definitiv außergewöhnlich ist. Denn: Die Meisterfloristin arbeitet ausnahmsweise nämlich nicht in der Gärtnerei von Mario Helmhart in Schärding, sondern mit Kollegin Elisabeth Gangl im Geschäft der nur sieben Gehminuten entfernten Brauerei Baumgartner, wo wiederum Geschäftsführer Gerhard Altendorfer heute sein Büro nicht betritt, sondern an der Seite von Helmhart in der Pflanzenwelt anpackt.