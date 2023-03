Waßer stichelt weiter: „Hat die F1 nicht verdient“

Die Folge: Waßer meldete sich bei „Sport1“ erneut zu Wort, erklärte zwar, er hätte sich geschickter ausdrücken können, zum Kern seiner Botschaft stehe er jedoch nach wie vor. „Als Tweet hätte ich ein lachendes Emoji dahintergesetzt. Ich hätte sagen sollen ‚und der Sex ist nur so lala‘ - dann wäre es nicht so dramatisch gewesen, und alle hätten es als lustig abgetan. Aber jetzt ist das Zitat eben nun mal so in der Welt. Grundsätzlich stehe ich weiterhin zu meiner Meinung“, so Waßer.