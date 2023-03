In der digitalen Welt auf Stimmenfang für die Wahl

Mit Abstand die meisten Kärntner erreicht auf Social Media allerdings die SPÖ, gefolgt von den Freiheitlichen, und das obwohl der Internetauftritt der Kärntner FPÖ in diesem Wahlkampf auffallend unauffällig ist. In den sozialen Medien kommt auch die Kleinpartei Vision Österreich gut an. Facebook sei immer noch die wichtigste Plattform, TikTok gewinne aber zunehmend an Bedeutung, das zeigen die Daten der Agentur BuzzValue, die Marktforschung im Bereich Social Media betreibt.