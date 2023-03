Nächste Eskalationsstufe beim AUA-Bordpersonal

Was das Unternehmen bietet

Bei der Airline „ist das Verhalten des BRB (Betriebsrat Bord, Anm.) nicht nachvollziehbar“, geht aus einem Schreiben des AUA-Vorstands an die Beschäftigten hervor. Demnach will die AUA ab Mai sieben Prozent Inflationsabgeltung bezahlen und die Einstiegsgehälter der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter rückwirkend mit 1. Jänner 2023 auf 2000 Euro brutto im Monat erhöhen. Zudem sei das Ende des Gehaltsverzichts schon seit Jänner und damit zwei Jahre früher als ursprünglich vereinbart umgesetzt worden. „Außerdem beabsichtigen wir, mit Mai die verbleibenden Teile des Krisenpaketes für unsere Beschäftigten zu beenden. Wir wollen wieder in voller Höhe die Pensionskassenbeiträge einzahlen, die Uniformreinigung übernehmen sowie Wasser in den Hotelzimmern zur Verfügung stellen“, heißt es laut Schreiben der AUA vom Mittwoch.