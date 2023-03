Dusek ist Weltmeister ++ Bronze für Kombinierer

Jakob Dusek krönt sich in Georgien zum Snowboard-Cross Weltmeister, die Kombinierer holen im Team-Bewerb Bronze, Dominic Thiems ernüchternder Südamerika-Trip und Abschied von einer Fußball-Legende - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 1. März.