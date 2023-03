Im März wird wieder für Menschen in Not gesammelt

Hausspenden seit 75 Jahren gesammelt

Frau F. gehört zu den 13 Prozent in Salzburg, die armutsgefährdet sind. Eine Anlaufstelle in Not ist die Sozialberatung der Caritas. Gespräche und finanzielle Unterstützung, etwa Gutscheine für Babyprodukte, Lebensmittel oder Holz, sind gefragter denn je. Seit 75 Jahren sammelt die Caritas an privaten Türen genau dafür Spenden. 40 Prozent des gesammelten Geldes bleibt in der jeweiligen Pfarre, 60 Prozent geht an die Caritas.