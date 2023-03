Nach Wintersturm: Mallorca bittet Militär um Hilfe

Bis zu minus 16 Grad in den Pyrenäen

Auch in anderen Gegenden Spaniens war es ungewöhnlich kalt mit Nachtfrost bis minus 16 Grad in den Pyrenäen. Im Nordwesten des Landes musste laut nationalem Wetterdienst Aemet weiterhin mit Schnee in einigen höher gelegenen Regionen gerechnet werden, der dort in tieferen Lagen in Regen überging.