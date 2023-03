Real Madrid gegen FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Horror-Woche für Barca

Einen weiteren sportlichen Rückschlag kann die katalanische Mannschaft von Coach Xavi nicht brauchen. In der Vorwoche kam erneut das frühzeitige Europacup-Aus - diesmal gegen Manchester United in der Europa League. Am Sonntag folgte eine 0:1-Niederlage nach einem blutleeren Auftritt bei La-Liga-Nachzügler Almeria. Es war erst die zweite Saisonpleite in der Meisterschaft für die „Blaugrana“, die erste setzte es Mitte Oktober - in Madrid bei Real (1:3).