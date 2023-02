Parfüm-Dieb verduftete gleich zwei Mal vor Polizei

Dienstag gegen 13 Uhr hatten ein Dieb in einem Einkaufszentrum in Steyr sein Unwesen getrieben. Seine Beute: hochpreisigen Parfums. Dann flüchtete der Unbekannte. Eine mutige Zeugin lief dem Täter nach, sorgte so dafür, dass zwei Polizeistreifen den Mann einholen und festnehmen konnten. Die sichergestellten Parfums wurden der Geschädigten ausgefolgt - der Mann einvernommen und von der Polizeiinspektion entlassen.