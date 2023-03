„Ich hab ein Refugium, wo mein Vogel fliegen kann“

Marionetten und Opern: Wilfried Popek hat für seine großen Leidenschaften in Thalsdorf nahe dem Längsee ein Festspielhaus gebaut und arbeitet derzeit an der Zauberflöte. Die „Kärntner Krone“ war vor dem Tag des Puppenspiels, der am 21. März gefeiert wird, im Marionettentheater.