Tote bei Verfolgungsjagd: Lange Haft für Schlepper

Raste vor Polizei davon

„Uns kam der Wagen verdächtig vor“, so ein Polizist am Dienstag vor Gericht. Die Beamten forderten K. auf, den Laderaum zu öffnen: „Danach ging er seelenruhig zurück zur Fahrerkabine, und tat so, als wollte er den Schlüssel holen. Doch er stieg ein und trat aufs Gas. Ich versuchte, ihn aus dem anfahrenden Wagen zu zerren, was mir nicht gelang“, so der Beamte weiter. K. selbst sei „eiskalt“ gewesen und habe dem Beamten dabei noch den Pass aus der Hand gerissen, um eine Identifizierung zu vermeiden. Dann raste er davon, die Polizeistreife hinterher.