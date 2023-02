Anteil der Frauen mit Teilzeitjobs stark gestiegen

Mehr Feuerwehrlerinnen

So seien Frauen in den vergangenen Jahren mehr und mehr in traditionell männlich dominierten Gesellschaftsbereichen sichtbar geworden: Mit aktuell 8955 von 85.663 Mitgliedern habe sich etwa der Frauenanteil in den Feuerwehren verdoppelt. Auch in technischen Lehrberufen sei ein merklicher Anstieg bei weiblichen Lehrlingen zu verzeichnen. Der Bereich Metalltechnik liegt in der Hitliste der weiblichen Lehrberufe schon auf Platz vier (hinter Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin).