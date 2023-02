Rettungsflugzeug zerbricht in der Luft: Fünf Tote

Der Patient, der als Mark Rand identifiziert wurde, sollte zu einer lebensrettenden medizinischen Behandlung nach Utah gebracht werden. „Was eine Rettung sein sollte, endete in einer Tragödie für die Familie Rand, die Familien der Crew und der Ersthelfer an Bord", erklärte die Organisatorin einer weiteren GoFundMe-Seite. Seine Frau Terri war ebenfalls in dem Flugzeug.