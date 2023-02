Polizei nimmt Raserin nach Verfolgungsjagd fest

Festnahme, zahlreiche Anzeigen

In weiterer Folge fuhr die Lenkerin auf die A2 in Richtung Wien auf. Auf Höhe Leobersdorf im niederösterreichischen Bezirk Baden konnte die Raserin schließlich gestoppt werden. Für die 49-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt klicken an Ort und Stelle die Handschellen. Einen Alkotest verweigerte sie. Die Beamten nahmen der Burgenländerin an Ort und Stelle den Führerschein ab. Außerdem setzte es Anzeigen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, vorsätzlicher Gemeingefährdung und weiterer Verkehrsdelikte.