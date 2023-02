Sylvie Meis‘ Ehe nach nur 2,5 Jahren gescheitert

Kennengelernt hatte sich das Paar im Sommer 2019 auf der Hochzeit von Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann in Venedig. Einen Monat später folgte der erste Liebesurlaub in Südfrankreich. Nur ein Jahr später heirateten die 44-Jährige und Castello in Florenz. Meis‘ Sohn Damian van der Vaart (16) hatte sie damals zum Altar geleitet.