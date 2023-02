Volks-Rock´n´Roller rockt dreimal den Wörthersee

Die Starnacht gibt’s heuer übrigens wieder nicht nur am Wörthersee, sondern Anfang Juni auch in Mörbisch am Neusiedler See und dann im September als Abschluss in der Wachau in Niederösterreich. Wer neben Andreas Gabalier die Bühne rocken wird? Das ist teilweise noch geheim, Infos demnächst.