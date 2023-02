Sollbauer: Auf „Ex“ wird keine Rücksicht genommen

„Ich habe schon gejubelt, aber mit Respekt“, grinst Michael Sollbauer, wenn er drei Wochen zurückdenkt. Da rettete der Routinier Rapid per Kopf im Cup-Viertelfinale ausgerechnet in Wolfsberg in die Verlängerung, ebnete so den Weg zum 3:1-Aufstieg. Sein erstes Tor für Grün-Weiß. Der Routinier hat auf seine Worte („Ich will es mir selbst beweisen, greife an“) in der Winterpause Taten folgen lassen. Mittlerweile ist der schwache Herbst, auch von ihm, vergessen