Rehrl: Nach Bronze gab es Irokesen als Revanche

Etwas mehr als ein Jahr danach hat Lukas Greiderer an Franz-Josef Rehrl endlich Revanche nehmen dürfen. Der im Normalschanzen-Einzel der Kombinierer nur als Ersatzmann fungierende Tiroler hatte am Samstagabend im ÖSV-Quartier in Latschach in Kärnten im Spalier für die WM-Medaillengewinner einen Rasierapparat dabei und legte nach dem offiziellen Teil beim Steirer Rehrl Hand an. Bei Olympia 2022 in China war es genau umgekehrt gewesen, hatte Greiderer Haare lassen müssen.