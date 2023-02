Hilferuf von Wirtin: Nachbar will uns fertigmachen

Zehn Jahre Zoff

Das kleine Café ist übrigens eines der letzten Treffpunkte in dem Stadtteil: Bäcker, Metzger – alles schon längst Geschichte. Nur Sieglinde Schuchter hält die Stellung – da kann der Nachbar noch so böse sein. Doch nach der x-ten Auseinandersetzung in knapp zehn (!) Jahren kommen auch ihr so langsam Zweifel.