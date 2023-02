„Wieder zurück in die Ruhe“

In Izmir Horn und Klavier studieren? War das nicht sehr exotisch?

Ganz und gar nicht. Durch die Auswirkungen der Reformen Kemal Atatürks unterrichteten internationale Lehrer am Konservatorium. Ich habe neun Jahre bei einem deutschen Lehrer studiert. Dennoch klang mein Hornspiel nicht wie auf den Schallplatten. Deshalb wollte ich nach Deutschland, um meine Technik zu perfektionieren.In Deutschland wurden Sie prompt Hornist am Musiktheater in Gelsenkirchen. Bis eines Tages der Zirkus vor der Tür stand?

Nicht so schnell. Ich musste wieder zurück in die Türkei, um Militärdienst zu leisten. Damals gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Militärdienst oder Verlust der Staatsbürgerschaft. Als ich zurückkam, war die Stelle nicht mehr frei. Durch Zufall las ich, dass der Zirkus Hagenbeck einen Dirigenten für seine Band sucht. Ich dachte, da kannst du was von der Welt sehen und bewarb mich. Wir tourten monatelang durch Arabien und Fernost. Im Zirkus arbeitete eine wunderbare Seiltänzerin, die wir mit der Band begleiteten. Und ein superlustiger Clown. Der sagte nach einer Vorstellung zu mir: „Du armer Musiker, du siehst nicht gut aus. Komm, meine Tochter Mariza soll dir einen Kaffee machen.“ Bis heute mache ich diesen Kaffee für die Ballerina, die meine Frau geworden ist.