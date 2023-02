Bankomatsprenger muss viereinhalb Jahre in Haft

Nur vier Tage, bevor der Geldautomat am 14. August 2019 um Punkt 3.39 Uhr in mehrere Teile gerissen wurde und sich die Gauner mit fast 100.000 Euro aus dem Staub machen konnten, dürfte das Duo den Tatort in Vomp ausspioniert haben. „Mit dem Fall in Osttirol hab’ ich aber nichts zu tun“, versuchte der Rumäne dem Schöffensenat weiszumachen und versuchte immer wieder einem Landsmann, der seine Strafe in Rumänien bereits verbüßt hat, den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben.