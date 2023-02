Britische Ministerin empfiehlt Rüben statt Tomaten

Schlechte Ernte und hohe Energiekosten

Der Hintergrund ist eine wetterbedingt maue Ernte in Südeuropa und Nordafrika. Hinzu kommen hohe Energiekosten in Großbritannien und den Niederlanden, wo Gemüse in Treibhäusern gezogen wird. Justin King, Manager beim Einzelhändler Marks & Spencers, warf der Regierung vor, den Gemüsebäuerinnen und Gemüsebauern nicht bei den hohen Energiekosten geholfen zu haben. Daraufhin hätten diese besonders auf Importe gesetzt.