„Automatischer Steuerausgleich kostet bares Geld“

Knapp 4000 verschiedene Förderungen gibt es in Österreich. Damit das Fördergeld am eigenen Konto landet, braucht man viel Geduld. „Es gibt keine einheitlichen Regelungen in Österreich“, weiß Fördermittelexperte Samy el Makarem. Prominentes Beispiel: der Heizkostenzuschuss. Im Live-Talk mit Conny Winiwarter kritisiert Makarem die fehlende Transparenz der Fördermittel. Das Ergebnis: ratlose Bürger und Fördertöpfe, die nicht ausgeschöpft werden. Kritik übt Makarem auch an den Politikern: „Die haben alle keine Ahnung von der Wirtschaft.“